Инфекционист назвал новую возможную дату пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем через месяц, заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Он отметил, что тогда суточный прирост числа заразившихся будет составлять 20 000 — 22 000 человек.
«Рост, скорее всего, будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше, чем через месяц, в Москве — через неделю», — сказал он «РИА Новостям». Тимаков подчеркнул, что в данный момент необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить макси правильно, закрывая ими нос.
При этом руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков сегодня в интервью «Известиям» заявил, что в столице пик заражений коронавирусом ожидается 14 декабря.
Ранее эксперты ожидали, что суточный показатель числа людей, у которых обнаруживают коронавирус, начнет снижаться в начале ноября. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что пиковое за время пандемии количество случаев заболевания, выявленных за день, будет вблизи 18 000.
Оперштаб зафиксировал рекордное за все время пандемии число заражений коронавирусом за сутки 1 ноября — 18 665. 2 ноября показатель оказался на уровне 18 257 случаев. В целом COVID-19 заболели 1 655 038 россиян. Из них 1 236 033 человека выздоровели, 28 473 умерли. Число активных случаев заражения в стране составляет 390 532.