Инфекционист назвал новую возможную дату пика коронавируса в России

«Рост, скорее всего, будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше, чем через месяц, в Москве — через неделю», — сказал он «РИА Новостям». Тимаков подчеркнул, что в данный момент необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить макси правильно, закрывая ими нос.