Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве

В конце октября в Роспортебнадзоре сообщали, что максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом на пике может составить 20 000. По оценке замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Натальи Пшеничной, ситуация с заболеваемостью в России может вновь обостриться в феврале-марте, а летних показателей можно ожидать только к следующему лету.



По данным на 1 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 18 665 новых заболевших. Более 1,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 28 000 человек погибли. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.