Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве
Пик пандемии коронавируса в Москве может наступить 14 декабря, сообщил в интервью «Известиям» руководитель группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков.
Сотрудники центра сделали прогноз по пандемии до конца февраля. Ученые назвали три основных сценария развития событий, среди них — оптимистичный, средний и пессимистичный. По словам Боровкова, в Москве ситуация сейчас развивается по средней кривой, при которой пик заболеваемости будет достигнут 14 декабря. В этот день будет около 192 тыс. активных больных. Сейчас в столице, по данным оперативного штаба, число активных случаев составляет 107 тыс.
В случае развития ситуации по оптимистичной кривой, пик пришелся бы на 17 декабря, число активных больных составило бы 133 тыс. Однако, по словам Боровкова, этот сценарий уже нереалистичен. При пессимистичном сценарии максимальное количество активных больных будет достигнуто 8 декабря и составит порядка 260 тыс. По оценке Боровкова, на спад эпидемия пойдет в феврале, а к началу марта число активных больных в Москве может сократиться до 40 тыс.
В конце октября в Роспортебнадзоре сообщали, что максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом на пике может составить 20 000. По оценке замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Натальи Пшеничной, ситуация с заболеваемостью в России может вновь обостриться в феврале-марте, а летних показателей можно ожидать только к следующему лету.
По данным на 1 ноября, в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 18 665 новых заболевших. Более 1,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 28 000 человек погибли. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.