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Эпидемиолог спрогнозировал суточный прирост случаев коронавируса на пике

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Максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом на пике может составить 20 000, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тыс. новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — рассказала Пшеничная. По ее словам, все зависит от соблюдения мер профилактики вируса. О стабилизации ситуации с заболеваемостью, по ее словам, можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточный прирост будет стабильным, а индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу. 

29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных