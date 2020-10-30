Эпидемиолог спрогнозировал суточный прирост случаев коронавируса на пике

«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тыс. новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — рассказала Пшеничная. По ее словам, все зависит от соблюдения мер профилактики вируса. О стабилизации ситуации с заболеваемостью, по ее словам, можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточный прирост будет стабильным, а индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу.