Эпидемиолог спрогнозировал суточный прирост случаев коронавируса на пике
Максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом на пике может составить 20 000, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тыс. новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — рассказала Пшеничная. По ее словам, все зависит от соблюдения мер профилактики вируса. О стабилизации ситуации с заболеваемостью, по ее словам, можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточный прирост будет стабильным, а индекс распространения коронавируса не будет превышать единицу.
29 октября в России был зарегистрирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 717. За весь период в России зарегистрировано около 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,2 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса превысило 27 000.