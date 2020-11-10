НАК сообщил о предотвращении 15 терактов на Северном Кавказе

Всего с начала года ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций. Кроме того, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием. Отмечается, что принятые меры позволили сохранить тенденцию к стабилизации оперативной обстановки в регионе.