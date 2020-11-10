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НАК сообщил о предотвращении 15 терактов на Северном Кавказе

Ведомости

С начала 2020 года на Северном Кавказе правоохранительные органы предотвратили 15 терактов на стадии приготовления, нейтрализовали 35 бандитов и еще 53 задержали, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников по итогам заседания Федерального оперативного штаба под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК). Заседание проходило в формате видеоконференции, передает пресс-служба НАК.

«В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Всего с начала года ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций. Кроме того, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием. Отмечается, что принятые меры позволили сохранить тенденцию к стабилизации оперативной обстановки в регионе.

Ранее в НАК сообщали, что с начала 2019 г. на Северном Кавказе предотвратили 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов. Сообщалось о ликвидации 60 боевиков, задержании 144 бандитов и 220 пособников и пресечении деятельности 35 законспирированных ячеек.

Ранее по теме: В НАК назвали число предотвращенных терактов на Северном Кавказе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных