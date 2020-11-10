НАК сообщил о предотвращении 15 терактов на Северном Кавказе
С начала 2020 года на Северном Кавказе правоохранительные органы предотвратили 15 терактов на стадии приготовления, нейтрализовали 35 бандитов и еще 53 задержали, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников по итогам заседания Федерального оперативного штаба под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК). Заседание проходило в формате видеоконференции, передает пресс-служба НАК.
«В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.
Всего с начала года ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций. Кроме того, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием. Отмечается, что принятые меры позволили сохранить тенденцию к стабилизации оперативной обстановки в регионе.
Ранее в НАК сообщали, что с начала 2019 г. на Северном Кавказе предотвратили 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов. Сообщалось о ликвидации 60 боевиков, задержании 144 бандитов и 220 пособников и пресечении деятельности 35 законспирированных ячеек.