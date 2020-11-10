Финляндия не разрешит въезд российским туристам к Рождеству

По его словам, Россия из-за плохой эпидемиологической ситуации в этот список не входит. Как пояснили в Пограничной службе изданию, представители которой принимали непосредственное участие в разработке законопроекта, «зеленый список» обновляется по мере того, как меняется ситуация с коронавирусом в той или иной стране.