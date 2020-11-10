Финляндия не разрешит въезд российским туристам к Рождеству
Финляндия не станет разрешать въезд для российских туристов к Рождеству. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на начальника отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Финляндии Туомаса Лаосмаа.
«В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый “зеленый список”», — сказал он изданию.
По его словам, Россия из-за плохой эпидемиологической ситуации в этот список не входит. Как пояснили в Пограничной службе изданию, представители которой принимали непосредственное участие в разработке законопроекта, «зеленый список» обновляется по мере того, как меняется ситуация с коронавирусом в той или иной стране.
«Сейчас в списке Макао, Китай, Таиланд, Австралия, Гонконг, Руанда, Новая Зеландия, Сингапур, Япония и Южная Корея. Стоит признать, что обновление списка происходит медленно, — отметил Лаосмаа.
Финляндия не имеет права самостоятельно принимать решения об открытии внешних границ ЕС в условиях пандемии, уточняет издание. Новый закон, который позволит путешествовать внутри Евросоюза, планируют утвердить до конца текущего года.
Ранее Yle сообщило, что Финляндия может открыть границы для туристов из стран, где ситуация с коронавирусом оценивается как неблагополучная.
«Закон, который призван поспособствовать возобновлению международного туристического бизнеса в Финляндии, может вступить в силу перед Рождеством, но не ранее», — сообщало издание.
Согласно информации на сайте таможенной службы Финляндии, для граждан России действует второй тип ограничений, который исключает возможность въезда в страну в туристических целях.