Муфтий Чечни объяснил запрет на межконфессиональные браки

Ранее Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение о недопустимости браков между мусульманами и последовательницами других религий на территории страны. «Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — сказал Межиев.