Муфтий Чечни объяснил запрет на межконфессиональные браки
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал заключение Духовного управления мусульман России, касающееся запрета на заключение браков между мусульманами и представителями иной веры. Брак с немусульманами всегда был запрещен в исламе, заявил он «РИА Новости»
Ранее Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение о недопустимости браков между мусульманами и последовательницами других религий на территории страны. «Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — сказал Межиев.
Муфтий пояснил, что такой запрет направлен на укрепление семьи, ее духовных основ, снижение количества разводов и разногласий по поводу воспитания детей: «Если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно».
Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов накануне заявил, что духовное собрание считает межконфессиональные браки возможными. «Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания (мужчин мусульман с иудейками и христианками. — Прим. ред.)», — сказал Крганов (цитата по «РИА Новости»).