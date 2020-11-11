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Муфтий Чечни объяснил запрет на межконфессиональные браки

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Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал заключение Духовного управления мусульман России, касающееся запрета на заключение браков между мусульманами и представителями иной веры. Брак с немусульманами всегда был запрещен в исламе, заявил он «РИА Новости»

Ранее Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение о недопустимости браков между мусульманами и последовательницами других религий на территории страны. «Эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет», — сказал Межиев.

Муфтий пояснил, что такой запрет направлен на укрепление семьи, ее духовных основ, снижение количества разводов и разногласий по поводу воспитания детей: «Если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно».

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов накануне заявил, что духовное собрание считает межконфессиональные браки возможными. «Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания (мужчин мусульман с иудейками и христианками. — Прим. ред.)», — сказал Крганов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Мусульманам России запретили жениться на последовательницах других религий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных