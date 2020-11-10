Мусульманам России запретили жениться на последовательницах других религий

В заключении напомнили, что мусульманки также не могут выходить замуж за последователей других религий. Это обусловлено тем, что в семье жена «следует или старается следовать» за мужем во всем. «Если муж немусульманин, то жене-мусульманке постепенно придется отказываться от своих религиозных устоев, ценностей», — уточняется в документе.