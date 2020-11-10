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Мусульманам России запретили жениться на последовательницах других религий

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Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, в котором заявило о недопустимости заключения на территории страны браков между мусульманами и последовательницами иудаизма или христианства.

«Межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания (последователи иудаизма и христианства. — прим. ред.), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в тексте документа.

В заключении напомнили, что мусульманки также не могут выходить замуж за последователей других религий. Это обусловлено тем, что в семье жена «следует или старается следовать» за мужем во всем. «Если муж немусульманин, то жене-мусульманке постепенно придется отказываться от своих религиозных устоев, ценностей», — уточняется в документе. 

Негативным, по мнению Духовного управления мусульман, последствием межконфессионального брака является тот факт, что мать, исповедующая другую религию, будет прививать свои взгляды детям. Также из-за того, что мусульмане будет в жены иудеек и христианок, уменьшается шанс мусульманок создать семью с мужчиной своей конфессии, отмечается в богословском заключении.

Наконец, в Духовном управлении мусульман подчеркнули, что для мужа и жены важно иметь общие жизненные ценности. «Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни», — сказано в тексте. При этом авторы документа подчеркнули важность того, чтобы и мужчина, и женщина в семье имели «набожность и богобоязненность». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных