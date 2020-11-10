Мусульманам России запретили жениться на последовательницах других религий
Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, в котором заявило о недопустимости заключения на территории страны браков между мусульманами и последовательницами иудаизма или христианства.
«Межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания (последователи иудаизма и христианства. — прим. ред.), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — говорится в тексте документа.
В заключении напомнили, что мусульманки также не могут выходить замуж за последователей других религий. Это обусловлено тем, что в семье жена «следует или старается следовать» за мужем во всем. «Если муж немусульманин, то жене-мусульманке постепенно придется отказываться от своих религиозных устоев, ценностей», — уточняется в документе.
Негативным, по мнению Духовного управления мусульман, последствием межконфессионального брака является тот факт, что мать, исповедующая другую религию, будет прививать свои взгляды детям. Также из-за того, что мусульмане будет в жены иудеек и христианок, уменьшается шанс мусульманок создать семью с мужчиной своей конфессии, отмечается в богословском заключении.
Наконец, в Духовном управлении мусульман подчеркнули, что для мужа и жены важно иметь общие жизненные ценности. «Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни», — сказано в тексте. При этом авторы документа подчеркнули важность того, чтобы и мужчина, и женщина в семье имели «набожность и богобоязненность».