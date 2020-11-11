Жители российских городов оценили эффективность мер против коронавируса

Жители городов-миллионников в России назвали недостаточными меры властей по борьбе с коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob. В опросе приняли участие по 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 1000 респондентов из других городов-миллионников в России.