Жители российских городов оценили эффективность мер против коронавируса
Согласно результатам опроса, 54% жителей Волгограда и 51% жителей Самары считают, что власти должны делать больше для борьбы с распространением коронавируса. 26% жителей Волгограда считают, что уже введенных ограничений достаточно, 5% оценили введенные меры как избыточные. В Самаре 23% респондентов заявили, что принятых мер по борьбе с коронавирусом хватает, 7% назвали их избыточными.
Половина опрошенных из Воронежа назвали меры властей недостаточными — 50% респондентов дали такой ответ. 26% воронежцев довольны действиями властей, 6% назвали их излишними.
О недостаточности мер по борьбе с коронавирусом заявили 49% жителей Новосибирска, 48% Челябинска, 45% жителей Перми, 43% опрошенных в Уфе и 42% респондентов в Нижнем Новгороде. Такого же мнения придерживаются по 40% респондентов из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, 38% жителей Красноярска и 36% омичей.
41% жителей Санкт-Петербурга считают меры властей по борьбе с коронавирусом недостаточными, 13% — избыточными, 24% довольны введенными ограничениями. В Москве 30% населения считают ограничения достаточными, 32% — недостаточными и 18% — избыточными.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что в России не вводится локдаун из-за коронавируса, потому что у страны есть необходимый потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики.