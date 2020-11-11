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Жители российских городов оценили эффективность мер против коронавируса

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Жители городов-миллионников в России назвали недостаточными меры властей по борьбе с коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob. В опросе приняли участие по 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 1000 респондентов из других городов-миллионников в России.

Согласно результатам опроса, 54% жителей Волгограда и 51% жителей Самары считают, что власти должны делать больше для борьбы с распространением коронавируса. 26% жителей Волгограда считают, что уже введенных ограничений достаточно, 5% оценили введенные меры как избыточные. В Самаре 23% респондентов заявили, что принятых мер по борьбе с коронавирусом хватает, 7% назвали их избыточными.

Половина опрошенных из Воронежа назвали меры властей недостаточными — 50% респондентов дали такой ответ. 26% воронежцев довольны действиями властей, 6% назвали их излишними. 

О недостаточности мер по борьбе с коронавирусом заявили 49% жителей Новосибирска, 48% Челябинска, 45% жителей Перми, 43% опрошенных в Уфе и 42% респондентов в Нижнем Новгороде. Такого же мнения придерживаются по 40% респондентов из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, 38% жителей Красноярска и 36% омичей.

41% жителей Санкт-Петербурга считают меры властей по борьбе с коронавирусом недостаточными, 13% — избыточными, 24% довольны введенными ограничениями. В Москве 30% населения считают ограничения достаточными, 32% — недостаточными и 18% — избыточными. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что в России не вводится локдаун из-за коронавируса, потому что у страны есть необходимый потенциал, чтобы избежать полной остановки экономики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных