Минкультуры поручило театрам и кино сократить продажи билетов
Министерство культуры поручило подведомственным театрам, кинозалам и учредителям концертов сократить продажи билетов с 13 ноября по 15 января в рамках борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства. Заполняемость залов не должна превышать 25%, говорится в документе.
«Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций — театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно», — говорится в приказе министерства.
Такое же правило распространяется на кинозалы, отметили в пресс-службе. Согласно документу, федеральные музеи и музеи-заповедники должны будут приостановить временные выставки и групповые экскурсии на такой же срок.
10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях по коронавирусу. Собянин сообщил, что с 13 ноября по 15 января число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Также на этот период в Москве приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей.