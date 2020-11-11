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Минкультуры поручило театрам и кино сократить продажи билетов

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Министерство культуры поручило подведомственным театрам, кинозалам и учредителям концертов сократить продажи билетов с 13 ноября по 15 января в рамках борьбы с коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства. Заполняемость залов не должна превышать 25%, говорится в документе.

«Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций — театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно», — говорится в приказе министерства. 

Такое же правило распространяется на кинозалы, отметили в пресс-службе. Согласно документу, федеральные музеи и музеи-заповедники должны будут приостановить временные выставки и групповые экскурсии на такой же срок. 

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях по коронавирусу. Собянин сообщил, что с 13 ноября по 15 января число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Также на этот период в Москве приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных