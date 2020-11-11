Минкультуры поручило театрам и кино сократить продажи билетов

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях по коронавирусу. Собянин сообщил, что с 13 ноября по 15 января число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Также на этот период в Москве приостановлено проведение развлекательных мероприятий с участием зрителей.