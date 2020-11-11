Правительству предложили продлить новогодние каникулы на две недели
Партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние каникулы до 24 января из-за уухдшения ситуации с коронавирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на обращение председателя ЦК партии Максима Сурайкина в правительство.
«От имени Центрального Комитета партии "Коммунисты России" прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января», — говорится в документе.
В обращении Сурайкина предлагается оплачивать дополнительные праздничные выходные дни так же, как весной 2020 года оплачивались вынужденные нерабочие дни. По мнению партии, такая мера поможет защитить здоровье россиян, избежать переполненности стационаров и замедлить распространение вируса.
Ранее правительство утвердило график праздничных выходных дней на 2021 год. Новогодние каникулы в следующем году пройдут с 1 по 10 января.