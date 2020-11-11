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Правительству предложили продлить новогодние каникулы на две недели

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Партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние каникулы до 24 января из-за уухдшения ситуации с коронавирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на обращение председателя ЦК партии Максима Сурайкина в правительство.

«От имени Центрального Комитета партии "Коммунисты России" прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января», — говорится в документе.

В обращении Сурайкина предлагается оплачивать дополнительные праздничные выходные дни так же, как весной 2020 года оплачивались вынужденные нерабочие дни. По мнению партии, такая мера поможет защитить здоровье россиян, избежать переполненности стационаров и замедлить распространение вируса.

Ранее правительство утвердило график праздничных выходных дней на 2021 год. Новогодние каникулы в следующем году пройдут с 1 по 10 января.

Ранее по теме: Мишустин утвердил 31 декабря 2021 года нерабочим днем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных