Иммунолог сообщил о росте популяционного иммунитета к коронавирусу в регионах
Популяционный иммунитет к коронавирусу растет и составляет в разных регионах от 5,1% до 65,3%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арега Тотоляна.
Иммунолог рассказал, что в ходе первого этапа оценки популяционного иммунитета, которую проводит Роспотребнадзор, уровень иммунитета населения в регионах составлял от 4,3 до 50,2%. В 15 регионах уровень популяционного иммунитета вырос в 1,5-2 раза, отметил Тотольян.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве антитела к коронавирусу есть у 24-25% жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу» говорил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 ноября, в России зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 600 — скончались. 11 ноября был выявлен 19 851 случай COVID-19.