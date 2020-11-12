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Иммунолог сообщил о росте популяционного иммунитета к коронавирусу в регионах

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Популяционный иммунитет к коронавирусу растет и составляет в разных регионах от 5,1% до 65,3%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арега Тотоляна.

Иммунолог рассказал, что в ходе первого этапа оценки популяционного иммунитета, которую проводит Роспотребнадзор, уровень иммунитета населения в регионах составлял от 4,3 до 50,2%. В 15 регионах уровень популяционного иммунитета вырос в 1,5-2 раза, отметил Тотольян.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве антитела к коронавирусу есть у 24-25% жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу» говорил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 ноября, в России зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 600 — скончались. 11 ноября был выявлен 19 851 случай COVID-19.

Ранее по теме: Ученый спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных