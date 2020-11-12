Иммунолог сообщил о росте популяционного иммунитета к коронавирусу в регионах

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве антитела к коронавирусу есть у 24-25% жителей. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу» говорил, что антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей.