Профсоюзы обратились к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам

По мнению ФНПР, такая позиция противоречит Конституции России, в которой говорится, что в России «формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости». В Конституции также указано, что пенсии должны индексироваться не реже раза в год в порядке, установленном федеральным законодательством, а пенсионеры не разделяются на работающих и неработающих, отмечается в письме.