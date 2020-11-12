Профсоюзы обратились к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо президенту России Владимиру Путину с предложением вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте ФНПР.
В письме указано, что Минтруд сообщил ФНПР что «не предусматривает изменений действующего законодательства в части индексаций пенсий работающим пенсионерам». Финансовый блок правительства также считает нецелесообразным возобновление индексации выплат, отметили в федерации профсоюзов.
По мнению ФНПР, такая позиция противоречит Конституции России, в которой говорится, что в России «формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости». В Конституции также указано, что пенсии должны индексироваться не реже раза в год в порядке, установленном федеральным законодательством, а пенсионеры не разделяются на работающих и неработающих, отмечается в письме.
Также в ФНПР напомнили, что в октябре Путин поручил правительству изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. «Одновременно необходимо обратить внимание на выбор оптимального варианта, основанного на выполнении накопленных обязательств перед застрахованными лицами за предыдущие годы», — отмечается в письме.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам.