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Профсоюзы обратились к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо президенту России Владимиру Путину с предложением вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте ФНПР.

В письме указано, что Минтруд сообщил ФНПР что «не предусматривает изменений действующего законодательства в части индексаций пенсий работающим пенсионерам». Финансовый блок правительства также считает нецелесообразным возобновление индексации выплат, отметили в федерации профсоюзов.

По мнению ФНПР, такая позиция противоречит Конституции России, в которой говорится, что в России «формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости». В Конституции также указано, что пенсии должны индексироваться не реже раза в год в порядке, установленном федеральным законодательством, а пенсионеры не разделяются на работающих и неработающих, отмечается в письме.

Также в ФНПР напомнили, что в октябре Путин поручил правительству изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. «Одновременно необходимо обратить внимание на выбор оптимального варианта, основанного на выполнении накопленных обязательств перед застрахованными лицами за предыдущие годы», — отмечается в письме.

Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам. 

Ранее по теме: Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных