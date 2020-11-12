Эксперты рассказали о мошеннической схеме с использованием игры Minecraft

Эксперты пояснили, что подобные приложения обычно предлагают пользователям оформить подписку с бесплатным пробным периодом на три дня, а потом начинают списывать плату до $30 в неделю, надеясь, что люди не обратят на это внимание. Прежде всего такие приложения нацелены на тех, кто, скачивая что-либо, не читают условия. Поэтому часто жертвами мошеннической схемы становятся дети, отметили в компании.