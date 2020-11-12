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Эксперты рассказали о мошеннической схеме с использованием игры Minecraft

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В магазине Google Play существуют несколько fleeceware-приложений, предлагающих дополнения к игре Minecraft и взимающих с пользователей до $30 в неделю за обычные услуги, говорится в исследовании компании Avast.

«Так называемые «fleeceware-приложения» предлагают новые скины, красочные обои или модификации для игры, но цена за подписку на них стоит несоразмерные сотни долларов в месяц. Исследователи Avast сообщили Google о семи fleeceware-приложениях в магазине, но на момент публикации они все еще активны», — приводят сообщение специалистов Avast «РИА Новости».

Эксперты пояснили, что подобные приложения обычно предлагают пользователям оформить подписку с бесплатным пробным периодом на три дня, а потом начинают списывать плату до $30 в неделю, надеясь, что люди не обратят на это внимание. Прежде всего такие приложения нацелены на тех, кто, скачивая что-либо, не читают условия. Поэтому часто жертвами мошеннической схемы становятся дети, отметили в компании.

По данным Avast, такие приложения, связанные с Minecraft, в Google Play скачали свыше 5 млн раз. Эксперты рекомендовали не загружать приложения сторонних разработчиков или удалить уже имеющиеся, перед этим отменив подписку в Google Play.

Minecraft была создана в 2009 г., а в 2014 г. была выкуплена Microsoft за $2,5 млрд. В этом году корпорация сообщила, что популярность игры выросла во время пандемии коронавирусной инфекции, в апреле число пользователей игры выросло на 25%, писало издание The Verge. К маю продажи игры превысили 200 млн копий. 126 млн человек играют в нее ежемесячно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных