Эксперты рассказали о мошеннической схеме с использованием игры Minecraft
В магазине Google Play существуют несколько fleeceware-приложений, предлагающих дополнения к игре Minecraft и взимающих с пользователей до $30 в неделю за обычные услуги, говорится в исследовании компании Avast.
«Так называемые «fleeceware-приложения» предлагают новые скины, красочные обои или модификации для игры, но цена за подписку на них стоит несоразмерные сотни долларов в месяц. Исследователи Avast сообщили Google о семи fleeceware-приложениях в магазине, но на момент публикации они все еще активны», — приводят сообщение специалистов Avast «РИА Новости».
Эксперты пояснили, что подобные приложения обычно предлагают пользователям оформить подписку с бесплатным пробным периодом на три дня, а потом начинают списывать плату до $30 в неделю, надеясь, что люди не обратят на это внимание. Прежде всего такие приложения нацелены на тех, кто, скачивая что-либо, не читают условия. Поэтому часто жертвами мошеннической схемы становятся дети, отметили в компании.
По данным Avast, такие приложения, связанные с Minecraft, в Google Play скачали свыше 5 млн раз. Эксперты рекомендовали не загружать приложения сторонних разработчиков или удалить уже имеющиеся, перед этим отменив подписку в Google Play.
Minecraft была создана в 2009 г., а в 2014 г. была выкуплена Microsoft за $2,5 млрд. В этом году корпорация сообщила, что популярность игры выросла во время пандемии коронавирусной инфекции, в апреле число пользователей игры выросло на 25%, писало издание The Verge. К маю продажи игры превысили 200 млн копий. 126 млн человек играют в нее ежемесячно.