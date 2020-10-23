Microsoft подала в суд на компанию из России из-за товарного знака Minecraft

«Сити» была создана для регистрации торговых знаков, пояснил РБК представитель производства «Коломенское молоко», к которому издание было перенаправлено контактным лицом «Сити», указанным в СПАРК. По словам собеседника издания, компания предложила Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft, но в корпорации не ответили. В 2016 г. консалтинговая компания McKinsey, выступая от лица Microsoft, потребовала уступить товарный знак, однако в «Коломенском молоке» снова предложили сотрудничать. Сейчас компания готова отказаться от торгового знака в пользу корпорации по требованию суда, заявил представитель «Коломенского молока».