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Microsoft подала в суд на компанию из России из-за товарного знака Minecraft

Ведомости

Корпорация Microsoft Inc. и разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB обратились в суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Сити», зарегистрированной в Екатеринбурге, из-за товарного знака Minecraft, свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда.

Как следует из материалов дела, иностранные компании требуют «досрочного прекращения правовой охраны товарного знака Minecraft», который в России принадлежит ООО «Сити». Иск был подан 15 октября. Третьим лицом в деле выступает Роспатент. Предварительное заседание назначено на 23 ноября 2020 г.

Microsoft владеет исключительным правом на компьютерную игру Minecraft, разработанную Mojang Synergies. Однако корпорация не может зарегистрировать этот товарный знак в России, так как он c 2014 г. принадлежит компании «Сити». Ее исключительное право на Minecraft истекает 4 марта 2023 г., следует из базы данных Роспатента.

«Сити» была создана для регистрации торговых знаков, пояснил РБК представитель производства «Коломенское молоко», к которому издание было перенаправлено контактным лицом «Сити», указанным в СПАРК. По словам собеседника издания, компания предложила Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft, но в корпорации не ответили. В 2016 г. консалтинговая компания McKinsey, выступая от лица Microsoft, потребовала уступить товарный знак, однако в «Коломенском молоке» снова предложили сотрудничать. Сейчас компания готова отказаться от торгового знака в пользу корпорации по требованию суда, заявил представитель «Коломенского молока».

Microsoft выкупила Minecraft, созданный в 2009 г., у компании Mojang за $2,5 млрд в 2014 г. К маю 2020 г. продажи игры превысили 200 млн копий, причем 126 млн человек играют в нее ежемесячно. Microsoft сообщала, что популярность Minecraft выросла за время пандемии. Так, по данным корпорации, за апрель число пользователей игры выросло на 25%, писало издание The Verge.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных