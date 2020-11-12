Международную книжную ярмарку Non/fiction перенесли на март
Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction перенесена на конец марта в связи с действующими в Москве из-за коронавируса ограничениями, следует из сообщения на сайте ярмарки.
«Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction22 переносится на 24-28 марта 2021 г.», — говорится в сообщении. Организаторы отметили, что в нынешней ситуации «нельзя подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов».
Ярмарка должна была состояться в московском комплексе «Гостиный Двор» с 3 по 7 декабря 2020 г. Купленные на сайте Non/fiction билеты будут действительны в марте. Посетители могут вернуть за них деньги или оставить их до начала мероприятия.
10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, до 15 января 2021 г. будет временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных и других аналогичных мероприятий с участием зрителей.