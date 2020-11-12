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Международную книжную ярмарку Non/fiction перенесли на март

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Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction перенесена на конец марта в связи с действующими в Москве из-за коронавируса ограничениями, следует из сообщения на сайте ярмарки.

«Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction22 переносится на 24-28 марта 2021 г.», — говорится в сообщении. Организаторы отметили, что в нынешней ситуации «нельзя подвергать риску здоровье посетителей, издателей и авторов». 

Ярмарка должна была состояться в московском комплексе «Гостиный Двор» с 3 по 7 декабря 2020 г. Купленные на сайте Non/fiction билеты будут действительны в марте. Посетители могут вернуть за них деньги или оставить их до начала мероприятия.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, до 15 января 2021 г. будет временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных и других аналогичных мероприятий с участием зрителей.

Ранее по теме: Собянин назвал минимальными введенные в Москве ограничения из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных