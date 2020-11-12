Американские военные погибли при крушении вертолета в Египте
В результате крушения вертолета на Южном Синае погибли семь человек, сообщает Sky News Arabia.
«7 иностранных солдат погибли в результате крушения вертолета на Южном Синае», — пишет телеканал.
По данным агентства AFP, погибли 5 американцев, француз и гражданин Чехии. Все они были членами международного контингента, который размещен там для наблюдения за выполнением мирного договора Египта и Израиля.
Соглашение было подписано в 1979 году и предусматривает демилитаризацию Синая. В настоящее время эти силы насчитывают немногим более 1100 солдат разных национальностей.