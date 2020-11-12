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Американские военные погибли при крушении вертолета в Египте

Ведомости

В результате крушения вертолета на Южном Синае погибли семь человек, сообщает Sky News Arabia.

«7 иностранных солдат погибли в результате крушения вертолета на Южном Синае», — пишет телеканал.

По данным агентства AFP, погибли 5 американцев, француз и гражданин Чехии. Все они были членами международного контингента, который размещен там для наблюдения за выполнением мирного договора Египта и Израиля.

Соглашение было подписано в 1979 году и предусматривает демилитаризацию Синая. В настоящее время эти силы насчитывают немногим более 1100 солдат разных национальностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных