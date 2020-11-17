Суд приговорил к 14 годам колонии убийцу следователя Шишкиной
Мособлсуд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии за убийство в 2018 г. следователя Евгении Шишкиной, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Как сообщили в ведомстве, Абдулазизов признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 222 УК РФ (убийство организованной группой по найму, незаконный оборот оружия). «Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Расследование в отношении заказчика и соучастника убийства продолжается, отметили в ведомстве.
По данным следствия, 10 октября 2018 г. Абдулазизов (2000 г. рождения) застрелил следователя Шишкину, когда она выходила из своего дома в подмосковном Архангельском. Соучастником преступления является 17-летний житель Санкт-Петербурга Иван Кочетков. В декабре 2019 г. Абдулаизова задержали в Санкт-Петербурге.
В январе 2020 г. следователи назвали заказчика убийства: им оказался Ярослав Сумбаев. Таким образом он решил отомстить следователю Шишкиной, которая занималась делом о мошенничестве преступной группы, в котором он был обвиняемым. Сумбаев сначала привлек для совершения убийства несовершеннолетнего Кочеткова, которого для этого привлекал для поджога машины Шишкиной в январе 2018 г., а тот — своего знакомого, Абдулазизова. Кочетков собирал информацию о следователе, а также разработал план отхода после планируемого убийства, которое совершил непосредственно Абдулазизов.
Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 г. и в октябре 2019 г. грузинские власти приняли решение о его экстрадиции в Россию. Кочеткова задержали в Тбилиси в июле 2020 г., вопрос о его экстрадиции решается.
Шишкина работала в должности старшего следователя по особо важным делам следственной части Следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу.