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Суд приговорил к 14 годам колонии убийцу следователя Шишкиной

Ведомости

Мособлсуд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам колонии за убийство в 2018 г. следователя Евгении Шишкиной, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как сообщили в ведомстве, Абдулазизов признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 222 УК РФ (убийство организованной группой по найму, незаконный оборот оружия). «Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Расследование в отношении заказчика и соучастника убийства продолжается, отметили в ведомстве.

По данным следствия, 10 октября 2018 г. Абдулазизов (2000 г. рождения) застрелил следователя Шишкину, когда она выходила из своего дома в подмосковном Архангельском. Соучастником преступления является 17-летний житель Санкт-Петербурга Иван Кочетков. В декабре 2019 г. Абдулаизова задержали в Санкт-Петербурге.

В январе 2020 г. следователи назвали заказчика убийства: им оказался Ярослав Сумбаев. Таким образом он решил отомстить следователю Шишкиной, которая занималась делом о мошенничестве преступной группы, в котором он был обвиняемым. Сумбаев сначала привлек для совершения убийства несовершеннолетнего Кочеткова, которого для этого привлекал для поджога машины Шишкиной в январе 2018 г., а тот — своего знакомого, Абдулазизова. Кочетков собирал информацию о следователе, а также разработал план отхода после планируемого убийства, которое совершил непосредственно Абдулазизов.

Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 г. и в октябре 2019 г. грузинские власти приняли решение о его экстрадиции в Россию. Кочеткова задержали в Тбилиси в июле 2020 г., вопрос о его экстрадиции решается.

Шишкина работала в должности старшего следователя по особо важным делам следственной части Следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу.

Ранее по теме: В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве подмосковного следователя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных