Суд приговорил к 14 годам колонии убийцу следователя Шишкиной

В январе 2020 г. следователи назвали заказчика убийства: им оказался Ярослав Сумбаев. Таким образом он решил отомстить следователю Шишкиной, которая занималась делом о мошенничестве преступной группы, в котором он был обвиняемым. Сумбаев сначала привлек для совершения убийства несовершеннолетнего Кочеткова, которого для этого привлекал для поджога машины Шишкиной в январе 2018 г., а тот — своего знакомого, Абдулазизова. Кочетков собирал информацию о следователе, а также разработал план отхода после планируемого убийства, которое совершил непосредственно Абдулазизов.