Правительство выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам

Также правительство выделит почти 1,5 млрд руб. на покупку 2 тыс. автомобилей для первичного звена здравоохранения в сельской местности, районных центрах и малых городах с населением до 50 тыс. человек. Мишустин отметил, что это поможет облегчить работу скорой помощи. Премьер-министр рассказал, что закупка машин планировалась в 2021 г., однако из-за сложной ситуации с коронавирусом должна пройти в ближайшее время.