Правительство выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам
Правительство выделит 10 млрд руб. на специальные социальные выплаты медикам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Сегодня на дополнительные выплаты до конца года направим 10 млрд руб.» — сказал Мишустин.
Также правительство выделит почти 1,5 млрд руб. на покупку 2 тыс. автомобилей для первичного звена здравоохранения в сельской местности, районных центрах и малых городах с населением до 50 тыс. человек. Мишустин отметил, что это поможет облегчить работу скорой помощи. Премьер-министр рассказал, что закупка машин планировалась в 2021 г., однако из-за сложной ситуации с коронавирусом должна пройти в ближайшее время.
Ранее Мишустин подписал постановление о начислении с 1 ноября и до конца года специальных социальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, за нормативную смену. Смена определяется как 1/5 продолжительности рабочего времени за неделю.
Согласно документу, стоимость одной нормативной смены для врачей скорой помощи составляет 2430 руб., для среднего медперсонала и водителей скорой — 1215 руб., для младшего медперсонала — 950 руб. В стационаре врачи смогут получить 3880 руб. за смену при работе с зараженными коронавирусом, средний медперсонал — 2430 руб., младший медперсонал — 1215 руб. В поликлиниках стоимость одной смены врача составит 2430 руб., среднего медперсонала — 1215 руб., младшего медперсонала — 600 руб.