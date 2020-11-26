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Правительство выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам

Ведомости

Правительство выделит 10 млрд руб. на специальные социальные выплаты медикам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Сегодня на дополнительные выплаты до конца года направим 10 млрд руб.» — сказал Мишустин. 

Также правительство выделит почти 1,5 млрд руб. на покупку 2 тыс. автомобилей для первичного звена здравоохранения в сельской местности, районных центрах и малых городах с населением до 50 тыс. человек. Мишустин отметил, что это поможет облегчить работу скорой помощи. Премьер-министр рассказал, что закупка машин планировалась в 2021 г., однако из-за сложной ситуации с коронавирусом должна пройти в ближайшее время. 

Ранее Мишустин подписал постановление о начислении с 1 ноября и до конца года специальных социальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, за нормативную смену. Смена определяется как 1/5 продолжительности рабочего времени за неделю. 

Согласно документу, стоимость одной нормативной смены для врачей скорой помощи составляет 2430 руб., для среднего медперсонала и водителей скорой — 1215 руб., для младшего медперсонала — 950 руб. В стационаре врачи смогут получить 3880 руб. за смену при работе с зараженными коронавирусом, средний медперсонал — 2430 руб., младший медперсонал — 1215 руб. В поликлиниках стоимость одной смены врача составит 2430 руб., среднего медперсонала — 1215 руб., младшего медперсонала — 600 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных