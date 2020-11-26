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Собянин заявил об отсутствии планов закрывать метро в новогоднюю ночь

Ведомости

Московское метро будет работать в новогоднюю ночь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«В новогоднюю ночь работу метро мы пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли», — сказал Собянин. 

Он отметил, что в новогоднюю ночь можно будет гулять по Москве, город украсят к празднику.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о закрытии метро в новогоднюю ночь. Метро будет работать круглосуточно в ночь с 6 на 7 января. О запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма.

Ранее по теме: Собянин заявил об отсутствии планов по «закрытию» Москвы из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных