Собянин заявил об отсутствии планов закрывать метро в новогоднюю ночь
Московское метро будет работать в новогоднюю ночь, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«В новогоднюю ночь работу метро мы пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли», — сказал Собянин.
Он отметил, что в новогоднюю ночь можно будет гулять по Москве, город украсят к празднику.
Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о закрытии метро в новогоднюю ночь. Метро будет работать круглосуточно в ночь с 6 на 7 января. О запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма.