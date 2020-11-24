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В Петербурге в новогоднюю ночь закроют метро

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Метро Санкт-Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на председателя комитета по культуре города Константина Сухенко.

«Круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января при проведении ночных праздничных богослужений», — сказал Сухенко на заседании правительства Петербурга. Он отметил, что традиционного концерта на Дворцовой площади в новогоднюю ночь не будет, он пройдет в онлайн-режиме.

Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма.

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу общепита в ночное время, на массовые мероприятия с числом участников больше 50 и обязали работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 23 ноября с городе закрылись кафе и ледовые катки в торговых центрах. Ограничения введены из-за роста случаев коронавируса.

По данным оперативного штаба на 24 ноября, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3179 новых случаев коронавируса, выздоровели 1628 человек, 80 скончались. Всего в городе зарегистрировано 104 043 случая COVID-19 и 5053 летальных исхода. Петербург занимает третье место среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса и второе после Москвы по суточному приросту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных