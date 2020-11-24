В Петербурге в новогоднюю ночь закроют метро

«Круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января при проведении ночных праздничных богослужений», — сказал Сухенко на заседании правительства Петербурга. Он отметил, что традиционного концерта на Дворцовой площади в новогоднюю ночь не будет, он пройдет в онлайн-режиме.