В Петербурге в новогоднюю ночь закроют метро
Метро Санкт-Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на председателя комитета по культуре города Константина Сухенко.
«Круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января при проведении ночных праздничных богослужений», — сказал Сухенко на заседании правительства Петербурга. Он отметил, что традиционного концерта на Дворцовой площади в новогоднюю ночь не будет, он пройдет в онлайн-режиме.
Ранее о запрете новогодних массовых мероприятий объявили власти Москвы, Московской области, Краснодарского края и Крыма.
Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу общепита в ночное время, на массовые мероприятия с числом участников больше 50 и обязали работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 23 ноября с городе закрылись кафе и ледовые катки в торговых центрах. Ограничения введены из-за роста случаев коронавируса.
По данным оперативного штаба на 24 ноября, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3179 новых случаев коронавируса, выздоровели 1628 человек, 80 скончались. Всего в городе зарегистрировано 104 043 случая COVID-19 и 5053 летальных исхода. Петербург занимает третье место среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса и второе после Москвы по суточному приросту.