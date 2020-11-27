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Суд арестовал экс-замглавы ФСИН по делу о злоупотреблении полномочиями

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал до 25 января 2021 г. бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщила пресс-служба суда. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которых ФСИН был причинен ущерб в 189 млн руб.

«Ходатайство следователя удовлетворено. Максименко арестовали до 25 января 2021 г. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании домашнего ареста отказано», — сообщили в пресс-службе.

О задержании Максименко стало известно 26 ноября. Следственный комитет России (СКР) возбудил против него уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 

По версии следствия, в 2018 г. с подачи Максименко между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН были заключены госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)». При этом строительная компания изначально не имела производственных и кадровых ресурсов для исполнения контрактов, отмечает СК. 

В результате незаконных действий Максименко ФЦП на 2018-2019 гг. оказалась не исполнена на сумму свыше 2,1 млрд руб., сообщили в ведомстве. Не ввели в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Ущерб ФСИН оценивается на сумму свыше 189 млн руб., эти средства пришлось потратить на строительство и штрафы за несвоевременное исполнение госконтрактов.

Максименко занимал пост замдиректора ФСИН с 2016 г. Незадолго до своего ухода со службы он курировал работу по хозяйственному направлению, организации строительства, реконструкции и ремонта. Был освобожден от должности указом президента России Владимира Путина от 18 марта 2020 г.

Ранее по теме: Экс-замглавы ФСИН стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных