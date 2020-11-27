Суд арестовал экс-замглавы ФСИН по делу о злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, в 2018 г. с подачи Максименко между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН были заключены госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)». При этом строительная компания изначально не имела производственных и кадровых ресурсов для исполнения контрактов, отмечает СК.