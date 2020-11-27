Суд арестовал экс-замглавы ФСИН по делу о злоупотреблении полномочиями
Басманный суд Москвы арестовал до 25 января 2021 г. бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщила пресс-служба суда. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате которых ФСИН был причинен ущерб в 189 млн руб.
«Ходатайство следователя удовлетворено. Максименко арестовали до 25 января 2021 г. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании домашнего ареста отказано», — сообщили в пресс-службе.
О задержании Максименко стало известно 26 ноября. Следственный комитет России (СКР) возбудил против него уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2018 г. с подачи Максименко между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН были заключены госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)». При этом строительная компания изначально не имела производственных и кадровых ресурсов для исполнения контрактов, отмечает СК.
В результате незаконных действий Максименко ФЦП на 2018-2019 гг. оказалась не исполнена на сумму свыше 2,1 млрд руб., сообщили в ведомстве. Не ввели в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Ущерб ФСИН оценивается на сумму свыше 189 млн руб., эти средства пришлось потратить на строительство и штрафы за несвоевременное исполнение госконтрактов.
Максименко занимал пост замдиректора ФСИН с 2016 г. Незадолго до своего ухода со службы он курировал работу по хозяйственному направлению, организации строительства, реконструкции и ремонта. Был освобожден от должности указом президента России Владимира Путина от 18 марта 2020 г.