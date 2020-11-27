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Reuters узнал об атаке корейскими хакерами производителя вакцины AstraZeneca

Ведомости

Северокорейские хакеры заподозрены в попытке взлома системы британского производителя вакцины от COVID-19 AstraZeneca, сообщает Reuters со ссылкой на двух человек.

По словам источников агентства, хакеры выдавали себя за рекрутеров через LinkedIn и WhatsApp, чтобы обратиться к персоналу AstraZeneca с поддельными предложениями о работе. Затем они отправили документы, якобы описывающие должностные обязанности с добавлением вредоносного кода, предназначенного для получения доступа к компьютеру разработчика вакцины.

Один из собеседников указал на то, что попытки взлома были нацелены на «широкий круг людей», включая сотрудников, работающих над исследованием COVID-19, но не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, может быть скомбинирована с российской «Спутник V» для повышения эффективности.

AstraZeneca сообщала, что эффективность вакцины от коронавируса составила в среднем 70%. Сегодня Bloomberg сообщил, что компания проведет дополнительное глобальное испытание для оценки эффективности своей вакцины. В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Позже испытания были возобновлены.

Ранее по теме: Разработчики «Спутника V» предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных