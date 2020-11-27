Reuters узнал об атаке корейскими хакерами производителя вакцины AstraZeneca
Северокорейские хакеры заподозрены в попытке взлома системы британского производителя вакцины от COVID-19 AstraZeneca, сообщает Reuters со ссылкой на двух человек.
По словам источников агентства, хакеры выдавали себя за рекрутеров через LinkedIn и WhatsApp, чтобы обратиться к персоналу AstraZeneca с поддельными предложениями о работе. Затем они отправили документы, якобы описывающие должностные обязанности с добавлением вредоносного кода, предназначенного для получения доступа к компьютеру разработчика вакцины.
Один из собеседников указал на то, что попытки взлома были нацелены на «широкий круг людей», включая сотрудников, работающих над исследованием COVID-19, но не увенчались успехом.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, может быть скомбинирована с российской «Спутник V» для повышения эффективности.
AstraZeneca сообщала, что эффективность вакцины от коронавируса составила в среднем 70%. Сегодня Bloomberg сообщил, что компания проведет дополнительное глобальное испытание для оценки эффективности своей вакцины. В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Позже испытания были возобновлены.