Reuters узнал об атаке корейскими хакерами производителя вакцины AstraZeneca

По словам источников агентства, хакеры выдавали себя за рекрутеров через LinkedIn и WhatsApp, чтобы обратиться к персоналу AstraZeneca с поддельными предложениями о работе. Затем они отправили документы, якобы описывающие должностные обязанности с добавлением вредоносного кода, предназначенного для получения доступа к компьютеру разработчика вакцины.