«Сбер» предупредил о новой схеме мошенничества с голосовыми роботами

«Схема проста – если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас звонит якобы робот-помощник из «Сбера» и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности», — рассказали в компании. Там подчеркнули, что определить мошенников можно, если номер начинается на +7 495 или +7 499, в то время как служба поддержки «Сбера» звонит с номеров. начинающихся с 900.