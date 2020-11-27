«Сбер» предупредил о новой схеме мошенничества с голосовыми роботами
Телефонные мошенники стали использовать новую схему, в которой задействованы голосовые роботы, сообщили в пресс-службе «Сбера».
«Схема проста – если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас звонит якобы робот-помощник из «Сбера» и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности», — рассказали в компании. Там подчеркнули, что определить мошенников можно, если номер начинается на +7 495 или +7 499, в то время как служба поддержки «Сбера» звонит с номеров. начинающихся с 900.
В «Сбере» добавили, что компания запустила функционал, который позволяет определить, является ли номер мошенническим.
Ранее в Объединенном кредитном бюро сообщили, что телефонные мошенники начали также использовать еще одну схему обмана: они представляются сотрудниками бюро кредитных историй и заявляют, что якобы обнаружили попытку взять кредит на чужой паспорт. После этого мошенники уточняют, не терял ли клиент в последнее время документы и пытаются узнать, в каких банках хранятся его персональные данные.
Через несколько минут жертва мошенничества получает звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, который заявляет, что видит попытку незаконного оформления займа. Для отмены операции мошенники предлагают совершить «зеркальные действия»: подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс, чтобы мошенники могли похитить кредитные деньги.