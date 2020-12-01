Мишустин призвал глав регионов решительнее вводить ограничительные меры

По данным оперативного штаба на 1 декабря, за время пандемии коронавирусом заразились 2 322 056 россиян. Из них 478 125 болеют COVID-19 в данный момент, 40 464 человека умерли. Суточный прирост граждан с выявленным коронавирусом составил 26 402, смертей — 569, что является максимальным значением за весь период.