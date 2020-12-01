Мишустин призвал глав регионов решительнее вводить ограничительные меры
Главам российских регионов, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается тяжелой, необходимо решительнее вводить ограничительные меры, заявил в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая», — сказал глава кабмина.
Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в целом по стране остается напряженной. При этом она развивается неравномерно в разных регионах, добавил он.
27 октября Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране. Однако другие ограничительные меры, связанные, например, с работой образовательных учреждений и развлекательных заведений, могут вводиться в отдельных регионах по решению местных властей, основанном на эпидемиологической обстановке в данном субъекте.
По данным оперативного штаба на 1 декабря, за время пандемии коронавирусом заразились 2 322 056 россиян. Из них 478 125 болеют COVID-19 в данный момент, 40 464 человека умерли. Суточный прирост граждан с выявленным коронавирусом составил 26 402, смертей — 569, что является максимальным значением за весь период.
Среди регионов страны больше всего заражений зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге — 612 248 и 129 604 соответственно. Помимо столиц, наибольший суточный прирост заболевших отмечен в Нижегородской области (+462) и Республике Карелия (+427). По общему количеству заразившихся лидируют Нижегородская (54 947) и Свердловская области (46 693).