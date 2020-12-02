Российская ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру
Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту военный спутник Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ), сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Пуск несколько раз откладывался с марта.
«Через 58 минут после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока «Фрегат-М» и был успешно выведен на околоземную орбиту», — говорится в сообщении госкорпорации.
Запуск «Союз-СТ-А» изначально был намечен на начало марта этого года. Полезной нагрузкой выступает спутник оптической разведки Falcon Eye 2 для ОАЭ. Страна отдала предпочтение российской ракете вместо европейской Vega. Однако старт в марте не состоялся, и из-за обнаруженных неполадок в разгонном блоке его перенесли на апрель. В апреле же космодром Куру из-за пандемии коронавируса приостановил работу. Французский персонал стартовых площадок был эвакуирован до лета.
Новой датой пуска «Союз-СТ-А» был назначен ноябрь, однако и в этот раз ракета не стартовала. В конце ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в соцсетях, что пуск ракеты вновь отменен из-за обнаружения бракованной детали специалистами контроля качества. Однако позже он удалил этот пост.
Это уже не первый случай неисправности разгонного блока ракет «Союза СТ», которые используются для запусков с космодрома Куру. В декабре 2019 г. пуск был остановлен автоматикой за 1 час 25 минут до назначенного времени из-за обнаружения неполадки. По предварительным данным, причина неисправности — сбой программного обеспечения.