Российская ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру

Запуск «Союз-СТ-А» изначально был намечен на начало марта этого года. Полезной нагрузкой выступает спутник оптической разведки Falcon Eye 2 для ОАЭ. Страна отдала предпочтение российской ракете вместо европейской Vega. Однако старт в марте не состоялся, и из-за обнаруженных неполадок в разгонном блоке его перенесли на апрель. В апреле же космодром Куру из-за пандемии коронавируса приостановил работу. Французский персонал стартовых площадок был эвакуирован до лета.