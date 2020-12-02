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Российская ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру

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Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту военный спутник Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ), сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Пуск несколько раз откладывался с марта.

«Через 58 минут после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока «Фрегат-М» и был успешно выведен на околоземную орбиту», — говорится в сообщении госкорпорации.

Запуск «Союз-СТ-А» изначально был намечен на начало марта этого года. Полезной нагрузкой выступает спутник оптической разведки Falcon Eye 2 для ОАЭ. Страна отдала предпочтение российской ракете вместо европейской Vega. Однако старт в марте не состоялся, и из-за обнаруженных неполадок в разгонном блоке его перенесли на апрель. В апреле же космодром Куру из-за пандемии коронавируса приостановил работу. Французский персонал стартовых площадок был эвакуирован до лета.

Новой датой пуска «Союз-СТ-А» был назначен ноябрь, однако и в этот раз ракета не стартовала. В конце ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в соцсетях, что пуск ракеты вновь отменен из-за обнаружения бракованной детали специалистами контроля качества. Однако позже он удалил этот пост.

Это уже не первый случай неисправности разгонного блока ракет «Союза СТ», которые используются для запусков с космодрома Куру. В декабре 2019 г. пуск был остановлен автоматикой за 1 час 25 минут до назначенного времени из-за обнаружения неполадки. По предварительным данным, причина неисправности — сбой программного обеспечения.

Ранее по теме: Объединенные Арабские Эмираты выбрали российскую ракету вместо европейской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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