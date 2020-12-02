Верховный суд разрешил продавцам отказывать в обслуживании клиентам без масок

В Москве за нарушение норм санитарно-эпидемического характера предусмотрена административная ответственность: в Москве, как сообщал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, за неисполнение требований к работе объектов розничной торговли на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб., а за повторное нарушение ‒ от 300 000 до 500 000 руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.