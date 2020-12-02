Верховный суд разрешил продавцам отказывать в обслуживании клиентам без масок
Верховный суд России постановил, что предприятия торговли вправе отказывать в обслуживании на кассе покупателя без масок и перчаток в случае, если их обязательное ношение установлено регионом, говорится в решении Верховного суда по иску Смоленского центра права и социологии.
В иске Смоленский центр права и социологии оспаривал методические рекомендации Минпромторга по случаям введения в регионах режима обязательного использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). В частности, пункт об информировании предприятиями торговли посетителей о необходимости использования СИЗ, а в случае их несогласия — возможности отказа в обслуживании на кассе. Истцы сочли, что этот пункт нарушает закон о защите прав потребителей.
Как пояснил Верховный суд, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания. Иск был отклонен.
Ранее Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках, также он рекомендовал ограничить работу ночных заведений.
В Москве за нарушение норм санитарно-эпидемического характера предусмотрена административная ответственность: в Москве, как сообщал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, за неисполнение требований к работе объектов розничной торговли на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб., а за повторное нарушение ‒ от 300 000 до 500 000 руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.