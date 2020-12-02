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Верховный суд разрешил продавцам отказывать в обслуживании клиентам без масок

Ведомости

Верховный суд России постановил, что предприятия торговли вправе отказывать в обслуживании на кассе покупателя без масок и перчаток в случае, если их обязательное ношение установлено регионом, говорится в решении Верховного суда по иску Смоленского центра права и социологии. 

В иске Смоленский центр права и социологии оспаривал методические рекомендации Минпромторга по случаям введения в регионах режима обязательного использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). В частности, пункт об информировании предприятиями торговли посетителей о необходимости использования СИЗ, а в случае их несогласия — возможности отказа в обслуживании на кассе. Истцы сочли, что этот пункт нарушает закон о защите прав потребителей. 

Как пояснил Верховный суд, закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания. Иск был отклонен.

Ранее Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках, также он рекомендовал ограничить работу ночных заведений.

В Москве за нарушение норм санитарно-эпидемического характера предусмотрена административная ответственность: в Москве, как сообщал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, за неисполнение требований к работе объектов розничной торговли на юридических лиц может быть наложен штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб., а за повторное нарушение ‒ от 300 000 до 500 000 руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее по теме: Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных