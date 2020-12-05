В Москве выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны иметь ряд хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти как минимум 30 дней.