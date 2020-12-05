В Москве выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Москве за сутки выявили 7993 новых случая заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб. Это максимальный суточный прирост в столице с начала пандемии.
Общее число случаев заражения в столице достигло 640 050. За последние сутки в Москве выздоровели 6584 пациента, скончались 74 человек. Всего в городе сейчас 145 465 активных больных, выздоровели 485 308 человек, за все время пандемии скончались 9277 пациентов.
Сегодня в Москве стартовала вакцинация от коронавируса основных групп риска на базе 70 городских поликлиник. Первоочередное право на вакцинацию получили сотрудники образовательных и медицинских учреждений и социальных организаций.
Горожане, обладающие первоочередным правом на прививку, были проинформированы об этом по СМС, записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.
Сделать прививку смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к столичной поликлинике. В оперштабе подчеркнули, что желающие пройти вакцинацию не должны иметь ряд хронических заболеваний, а с момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти как минимум 30 дней.