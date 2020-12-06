Минобрнауки намерено до 2024 года увеличивать число бюджетных мест в региональных вузах

«Уже в этом учебном году 11 400 [бюджетных мест] было добавлено, и теперь до 2024 г. ежегодно будет количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение – подготовка медиков, врачей, и в области образования – подготовка учителей», — рассказал он.