Минобрнауки намерено до 2024 года увеличивать число бюджетных мест в региональных вузах
Минобрнауки планирует до 2024 г. увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах, приоритетными направлениями станут IT, здравоохранение и образование, рассказал глава министерства Валерий Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Уже в этом учебном году 11 400 [бюджетных мест] было добавлено, и теперь до 2024 г. ежегодно будет количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение – подготовка медиков, врачей, и в области образования – подготовка учителей», — рассказал он.
Министр также обратил внимание на то, что в вузах Москвы и Санкт-Петербурга не произошло сокращения числа бюджетных мест, а все увеличение пришлось на регионы. В 2021 г. дополнительно выделили 35 000 бюджетных мест, добавил он.
В ходе разговора Фальков также рассказал, что Минобрнауки не планирует отменять зимнюю сессию в российских вузах в связи с пандемией коронавируса.