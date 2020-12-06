Правозащитники сообщили о задержании более 180 участников акций протеста в Белоруссии

В списке на 18:40 мск числится 181 человек. Большинство людей были задержаны в Минске, однако также есть задержанные в Гродно, Витебске, Смолевичах и других населенных пунктах. В ходе протестных акций в Минске и других городах Белоруссии в воскресенье 29 ноября были задержаны более 420 человек, сообщал центр.