Правозащитники сообщили о задержании более 180 участников акций протеста в Белоруссии
В Белоруссии в ходе акций протеста 6 декабря задержали более 180 человек, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
В списке на 18:40 мск числится 181 человек. Большинство людей были задержаны в Минске, однако также есть задержанные в Гродно, Витебске, Смолевичах и других населенных пунктах. В ходе протестных акций в Минске и других городах Белоруссии в воскресенье 29 ноября были задержаны более 420 человек, сообщал центр.
По информации портала Tut.by, задержания в Минске зафиксированы на проспекте Газеты «Звезда», около станции метро «Партизанская», в микрорайоне Чкаловский и др. Очевидцы сообщили, что в Советском РУВД Минска задержанных держат у стены на улице.
Ранее российские и белорусские СМИ сообщили о появлении в Минске водометов, автозаков, машин с колючей проволокой и другой спецтехники. По всей республике наблюдались проблемы с доступом в Telegram.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.