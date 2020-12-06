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Правозащитники сообщили о задержании более 180 участников акций протеста в Белоруссии

Ведомости

В Белоруссии в ходе акций протеста 6 декабря задержали более 180 человек, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

В списке на 18:40 мск числится 181 человек. Большинство людей были задержаны в Минске, однако также есть задержанные в Гродно, Витебске, Смолевичах и других населенных пунктах. В ходе протестных акций в Минске и других городах Белоруссии в воскресенье 29 ноября были задержаны более 420 человек, сообщал центр.

По информации портала Tut.by, задержания в Минске зафиксированы на проспекте Газеты «Звезда», около станции метро «Партизанская», в микрорайоне Чкаловский и др. Очевидцы сообщили, что в Советском РУВД Минска задержанных держат у стены на улице.

Ранее российские и белорусские СМИ сообщили о появлении в Минске водометов, автозаков, машин с колючей проволокой и другой спецтехники. По всей республике наблюдались проблемы с доступом в Telegram.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

Ранее по теме: Тихановская заявила о готовности временно возглавить Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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