ВШЭ зафиксировала рост гражданской активности россиян

Почти треть – 30% – россиян в 2020 г. заявили о способности изменить свою жизнь к лучшему, в то время как в 2016 г. их доля составляла 22%. «Показатель растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который как раз и отличается уверенностью в своих силах», — отмечает издание. Доля уверенных в возможности повлиять на происходящее в своем городе или селе за этот период выросла с 8% до 13%, в микрорайоне или деревне – с 13% до 18%.