СМИ узнали о планах властей Германии ввести жесткий карантин

Ранее, в конце ноября, Меркель заявила, что Германия пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи со значительным ростом заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. Она также исключила смягчение ограничительных мер для немцев в ближайшее время. С 28 ноября в стране действует частичный карантин. На четыре недели были закрыли рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Позже эти меры продлили до конца декабря.