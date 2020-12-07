Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

СМИ узнали о планах властей Германии ввести жесткий карантин

Ведомости

Власти Германии обсуждают возможность введения жесткого карантина по всей стране с 27 декабря, сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, федеральное правительство Германии планирует «жесткий локдаун» не позднее, чем «после Рождества». Немецкое издание TZ уточняет, что власти страны планируют закрыть все магазины, за исключением супермаркетов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости.

Как передает Spiegel, немецкий канцлер Ангела Меркель официально заявила, что существующих ограничений недостаточно. «Пережить зиму без дополнительных мер невозможно. Поэтому перед Рождеством надо определиться с новыми ограничениями», — сказала Меркель.

Она добавила, что продолжит совещания с правительством по поводу дальнейших карантинных мер. Жесткий карантин с 9 декабря уже вводит Бавария, и Меркель, по данным Spiegel, «высоко оценивает» действия местных властей. Меры подразумевают комендантский час ночью на территории федеральной земли, передает ZDF.

Ранее, в конце ноября, Меркель заявила, что Германия пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи со значительным ростом заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. Она также исключила смягчение ограничительных мер для немцев в ближайшее время. С 28 ноября в стране действует частичный карантин. На четыре недели были закрыли рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Позже эти меры продлили до конца декабря.

По данным университета Джонса Хопкинса, Германия является 11-ой в мире страной по числу случаев заражения коронавирусом, их выявлено 1 194 550, в том числе более 19 000 — летальных.

Ранее по теме: ВОЗ отметила замедление распространения коронавируса впервые с сентября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных