СМИ узнали о планах властей Германии ввести жесткий карантин
Власти Германии обсуждают возможность введения жесткого карантина по всей стране с 27 декабря, сообщает Bild со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, федеральное правительство Германии планирует «жесткий локдаун» не позднее, чем «после Рождества». Немецкое издание TZ уточняет, что власти страны планируют закрыть все магазины, за исключением супермаркетов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости.
Как передает Spiegel, немецкий канцлер Ангела Меркель официально заявила, что существующих ограничений недостаточно. «Пережить зиму без дополнительных мер невозможно. Поэтому перед Рождеством надо определиться с новыми ограничениями», — сказала Меркель.
Она добавила, что продолжит совещания с правительством по поводу дальнейших карантинных мер. Жесткий карантин с 9 декабря уже вводит Бавария, и Меркель, по данным Spiegel, «высоко оценивает» действия местных властей. Меры подразумевают комендантский час ночью на территории федеральной земли, передает ZDF.
Ранее, в конце ноября, Меркель заявила, что Германия пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи со значительным ростом заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. Она также исключила смягчение ограничительных мер для немцев в ближайшее время. С 28 ноября в стране действует частичный карантин. На четыре недели были закрыли рестораны, бары, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Позже эти меры продлили до конца декабря.
По данным университета Джонса Хопкинса, Германия является 11-ой в мире страной по числу случаев заражения коронавирусом, их выявлено 1 194 550, в том числе более 19 000 — летальных.