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«Интерфакс»: у работника Центра Хруничева в Москве изъяли арсенал оружия

Ведомости

В квартире мастера Центра имени М.В. Хруничева на севере Москвы полиция обнаружила арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

 По словам собеседника издания, владельцем арсенала оказался мастер производственного участка предприятия, который хранил его в квартире на Магистральном переулке. «Было обнаружено и изъято порядка 15 пистолетов, два револьвера и 93 патрона различного калибра», — рассказал источник агентства.

Изъятое оружие относится к концу XIX — началу XX века. Источник агентства сообщил, что его хозяин коллекционирует антикварное оружие. Сейчас эксперты оценивают его боеспособность. Сам работник Центра имени М.В. Хруничева задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Официальных комментариев от управления МВД по Москве пока не поступало.

Производственные мощности Центра им. М. В. Хруничева(входит в «Роскосмос») находятся на западе Москвы. Предприятие специализируется на постройке ракет-носителей «Протон» и разгонных блоков к ним, а также является площадкой для строительства перспективных ракет семейства «Ангара».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных