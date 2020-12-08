«Интерфакс»: у работника Центра Хруничева в Москве изъяли арсенал оружия

Изъятое оружие относится к концу XIX — началу XX века. Источник агентства сообщил, что его хозяин коллекционирует антикварное оружие. Сейчас эксперты оценивают его боеспособность. Сам работник Центра имени М.В. Хруничева задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Официальных комментариев от управления МВД по Москве пока не поступало.