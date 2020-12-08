«Интерфакс»: у работника Центра Хруничева в Москве изъяли арсенал оружия
В квартире мастера Центра имени М.В. Хруничева на севере Москвы полиция обнаружила арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, владельцем арсенала оказался мастер производственного участка предприятия, который хранил его в квартире на Магистральном переулке. «Было обнаружено и изъято порядка 15 пистолетов, два револьвера и 93 патрона различного калибра», — рассказал источник агентства.
Изъятое оружие относится к концу XIX — началу XX века. Источник агентства сообщил, что его хозяин коллекционирует антикварное оружие. Сейчас эксперты оценивают его боеспособность. Сам работник Центра имени М.В. Хруничева задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Официальных комментариев от управления МВД по Москве пока не поступало.
Производственные мощности Центра им. М. В. Хруничева(входит в «Роскосмос») находятся на западе Москвы. Предприятие специализируется на постройке ракет-носителей «Протон» и разгонных блоков к ним, а также является площадкой для строительства перспективных ракет семейства «Ангара».