Сделавшие прививку от коронавируса россияне рассказали об уровне антител
Уровни антител к коронавирусу, выработавшихся у людей, которые сделали прививку российской вакциной «Спутник V», значительно отличаются друг от друга, следует из опроса, проведенного «РИА Новости». Агентство узнало результаты тестирования на антитела IgG семи человек, прошедших полную вакцинацию (оба этапа) три недели назад. У двух из них антитела вообще не выработались.
Показатели остальных пяти человек отличаются, потому что анализы были проведены на разных тест-системах. Так, у троих людей, прошедших исследование на первой системе, уровень антител составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, 20,00 на миллилитр и 14,60 единицы на миллилитр соответственно. Еще у двух человек, тестировавшихся с помощью второго вида системы, показатели составили 15 при норме 1,1 и 17,57 при норме 0,8.
При этом один из прошедших вакцинацию заявил, что через три недели после второй прививки выявленное у него количество антител немного превышало норму, а через несколько дней сократилось практически вдвое.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что антитела к коронавирусу «никуда не могут исчезнуть». Она пояснила, что иммунитет «запоминает» встречу с возбудителем, чтобы в следующий раз быстро уничтожить его.
«Спутник V», созданный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность более чем в 95%. Препарат подан на регистрацию в ВОЗ. Начать масштабную вакцинацию россиян президент России Владимир Путин поручил ранее, 2 декабря.