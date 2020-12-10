Сделавшие прививку от коронавируса россияне рассказали об уровне антител

Показатели остальных пяти человек отличаются, потому что анализы были проведены на разных тест-системах. Так, у троих людей, прошедших исследование на первой системе, уровень антител составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, 20,00 на миллилитр и 14,60 единицы на миллилитр соответственно. Еще у двух человек, тестировавшихся с помощью второго вида системы, показатели составили 15 при норме 1,1 и 17,57 при норме 0,8.