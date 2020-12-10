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Сделавшие прививку от коронавируса россияне рассказали об уровне антител

Ведомости

Уровни антител к коронавирусу, выработавшихся у людей, которые сделали прививку российской вакциной «Спутник V», значительно отличаются друг от друга, следует из опроса, проведенного «РИА Новости». Агентство узнало результаты тестирования на антитела IgG семи человек, прошедших полную вакцинацию (оба этапа) три недели назад. У двух из них антитела вообще не выработались. 

Показатели остальных пяти человек отличаются, потому что анализы были проведены на разных тест-системах. Так, у троих людей, прошедших исследование на первой системе, уровень антител составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, 20,00 на миллилитр и 14,60 единицы на миллилитр соответственно. Еще у двух человек, тестировавшихся с помощью второго вида системы, показатели составили 15 при норме 1,1 и 17,57 при норме 0,8.

При этом один из прошедших вакцинацию заявил, что через три недели после второй прививки выявленное у него количество антител немного превышало норму, а через несколько дней сократилось практически вдвое. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что антитела к коронавирусу «никуда не могут исчезнуть». Она пояснила, что иммунитет «запоминает» встречу с возбудителем, чтобы в следующий раз быстро уничтожить его.

«Спутник V», созданный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность более чем в 95%. Препарат подан на регистрацию в ВОЗ. Начать масштабную вакцинацию россиян президент России Владимир Путин поручил ранее, 2 декабря.

Ранее по теме: Инфекционист оценила возможность повторного заражения COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных