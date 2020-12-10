Инфекционист оценила возможность повторного заражения COVID-19
Большинство случаев заражения коронавирусом, которые называют повторными, являются продолжением первого заболевания, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением больницы Шамир Асаф А Рофе в Израиле, врача-инфекциониста Галину Гольцман.
«Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный. То есть мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца», — сказала Гольцман. Врач отметила, что повторные случаи заражения могут быть случаями, когда человек еще не выздоровел после первого заражения.
Инфекционист рассказала, что сейчас существуют несколько десятков повторных случаев заболевания коронавирусом по отношению к миллионам случаев заражения в целом. В случае когда человек действительно заболевает коронавирусом второй раз, болезнь протекает легче, потому что иммунитет уже знаком с вирусом и начинает активно вырабатывать антитела.