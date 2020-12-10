Инфекционист оценила возможность повторного заражения COVID-19

«Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный. То есть мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца», — сказала Гольцман. Врач отметила, что повторные случаи заражения могут быть случаями, когда человек еще не выздоровел после первого заражения.