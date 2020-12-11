Австралия остановила испытания вакцины от COVID-19 из-за ложных тестов на ВИЧ
Университет Квинсленда и австралийская компания CSL объявили о приостановке клинических испытаний вакцины от коронавируса из-за ложноположительных тестов на ВИЧ у некоторых добровольцев, говорится в заявлении компании.
В сообщении говорится, что нет никакой возможности того, что вакцина вызывает у людей ВИЧ. Последующие тесты подтвердили, что добровольцы здоровы.
Компания отметила, что в ходе первой фазы испытаний был выявлен устойчивый ответ иммунитета добровольцев на вирус и доказана безопасность препарата. CSL заявила, что после консультаций с правительством Австралии было решено не переходить ко второй фазе испытаний. В компании пояснили, что для внедрения вакцины нужно будет значительно изменить устоявшиеся процедуры тестирования на ВИЧ.
В CSL продолжат первую фазу исследований, чтобы узнать, как долго сохраняются антитела к коронавирусу. Исследования показывают, что их уровень уже падает.