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Австралия остановила испытания вакцины от COVID-19 из-за ложных тестов на ВИЧ

Ведомости

Университет Квинсленда и австралийская компания CSL объявили о приостановке клинических испытаний вакцины от коронавируса из-за ложноположительных тестов на ВИЧ у некоторых добровольцев, говорится в заявлении компании. 

В сообщении говорится, что нет никакой возможности того, что вакцина вызывает у людей ВИЧ. Последующие тесты подтвердили, что добровольцы здоровы.

Компания отметила, что в ходе первой фазы испытаний был выявлен устойчивый ответ иммунитета добровольцев на вирус и доказана безопасность препарата. CSL заявила, что после консультаций с правительством Австралии было решено не переходить ко второй фазе испытаний. В компании пояснили, что для внедрения вакцины нужно будет значительно изменить устоявшиеся процедуры тестирования на ВИЧ. 

В CSL продолжат первую фазу исследований, чтобы узнать, как долго сохраняются антитела к коронавирусу. Исследования показывают, что их уровень уже падает. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных