Австралия остановила испытания вакцины от COVID-19 из-за ложных тестов на ВИЧ

Компания отметила, что в ходе первой фазы испытаний был выявлен устойчивый ответ иммунитета добровольцев на вирус и доказана безопасность препарата. CSL заявила, что после консультаций с правительством Австралии было решено не переходить ко второй фазе испытаний. В компании пояснили, что для внедрения вакцины нужно будет значительно изменить устоявшиеся процедуры тестирования на ВИЧ.