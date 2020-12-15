Опрос: 85% россиян планируют провести новогодние каникулы дома
По данным опроса, 34% опрошенных решили остаться дома на Новый год из-за нехватки денег, 29% привыкли проводить новогодние каникулы дома. 13% россиян не планируют поездки из-за боязни коронавируса, 9% — из-за введенных ограничений.
Опрошенные, которые планируют куда-нибудь съездить на Новый год, чаще выбирают Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту или Казань. В топ-10 направлений вошли также Кисловодск, Калининград, Анапа, Геленджик и Ярославль. Среди зарубежных стран самыми популярными в Новый год стали Турция, Абхазия и ОАЭ.
Для составления рейтинга аналитики изучили бронирование в отелях различных городов, переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов. Данные приводятся за октябрь-декабрь. Санкт-Петербург попал в топ до того, как стало известно о введении ограничений в новогодние праздники, уточняется в исследовании.