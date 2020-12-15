Опрос: 85% россиян планируют провести новогодние каникулы дома

Для составления рейтинга аналитики изучили бронирование в отелях различных городов, переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов. Данные приводятся за октябрь-декабрь. Санкт-Петербург попал в топ до того, как стало известно о введении ограничений в новогодние праздники, уточняется в исследовании.