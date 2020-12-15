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Опрос: 85% россиян планируют провести новогодние каникулы дома

Ведомости

Большинство россиян — 85% — планируют остаться дома на новогодние праздники, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Яндекс.Путешествия». 

По данным опроса, 34% опрошенных решили остаться дома на Новый год из-за нехватки денег, 29% привыкли проводить новогодние каникулы дома. 13% россиян не планируют поездки из-за боязни коронавируса, 9% — из-за введенных ограничений. 

Опрошенные, которые планируют куда-нибудь съездить на Новый год, чаще выбирают Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту или Казань. В топ-10 направлений вошли также Кисловодск, Калининград, Анапа, Геленджик и Ярославль. Среди зарубежных стран самыми популярными в Новый год стали Турция, Абхазия и ОАЭ. 

Для составления рейтинга аналитики изучили бронирование в отелях различных городов, переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов. Данные приводятся за октябрь-декабрь. Санкт-Петербург попал в топ до того, как стало известно о введении ограничений в новогодние праздники, уточняется в исследовании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных