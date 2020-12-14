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Беглов поручил усилить проверки кафе Петербурга в новогодние праздники

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки кафе и ресторанов в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба администрации города.

«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов – усильте работу по проведению рейдов», — сказал Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. Он также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. В ответ на эту меру более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления. Следственный комитет проверил некоторые из них и возбудил два уголовных дела. Вскоре после этого организаторы проекта объявили о его закрытии. 

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3771 новый случай коронавируса, 1903 человека выздоровели, 64 скончались. Всего в городе зарегистрировано 178 257 случаев COVID-19 и 6388 летальных исходов.

Ранее по теме: В Петербурге закрыли «Карту сопротивления» против ограничений на работу баров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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