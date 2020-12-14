Беглов поручил усилить проверки кафе Петербурга в новогодние праздники
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки кафе и ресторанов в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба администрации города.
«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов – усильте работу по проведению рейдов», — сказал Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. Он также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.
Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. В ответ на эту меру более 40 петербургских баров и кафе объявили о создании «Карты сопротивления» заведений общепита, которые открыто отказываются выполнять ограничительные постановления. Следственный комитет проверил некоторые из них и возбудил два уголовных дела. Вскоре после этого организаторы проекта объявили о его закрытии.
По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3771 новый случай коронавируса, 1903 человека выздоровели, 64 скончались. Всего в городе зарегистрировано 178 257 случаев COVID-19 и 6388 летальных исходов.