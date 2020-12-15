Суд в Токио приговорил к смертной казни «киллера из Twitter»

Как отмечает агентство, судья постановил, что жертвы не давали согласия на то, чтобы «расстаться с жизнью». При этом адвокаты утверждали, что подсудимый действовал с согласия жертв, поскольку получал от них сообщения с «молчаливым одобрением», поэтому защита просила смягчить обвинение. Сам Сираиси признал вину в преступлениях и сказал, что даже если ему вынесут смертный приговор, он не будет подавать апелляцию.