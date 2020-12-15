Суд в Токио приговорил к смертной казни «киллера из Twitter»
Суд в Токио приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, которого прозвали японским «убийцей из Twitter». Он признан виновным в убийстве девяти человек в 2017 г., которые размещали посты с суицидальными мыслями в социальных сетях. Об этом сообщает Kyodo News.
Как отмечает агентство, судья постановил, что жертвы не давали согласия на то, чтобы «расстаться с жизнью». При этом адвокаты утверждали, что подсудимый действовал с согласия жертв, поскольку получал от них сообщения с «молчаливым одобрением», поэтому защита просила смягчить обвинение. Сам Сираиси признал вину в преступлениях и сказал, что даже если ему вынесут смертный приговор, он не будет подавать апелляцию.
Суд признал Сираиси вменяемым, чтобы понести наказание за содеянное. Его признали виновным в убийстве, расчленении и хранении тел девяти человек в своей квартире недалеко от Токио.
О серийных убийствах впервые стало известно в октябре 2017 года, когда полицейские обнаружили в квартире Сираиси несколько холодильников с частями тела во время поисков пропавшей 23-летней девушки.