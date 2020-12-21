Узбекских мигрантов будут прививать «Спутником V» перед приездом в Россию

В целом свыше 50 государств уже выразили интерес к российской вакцине от коронавируса, сообщал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Сегодня он сообщил, что Минздрав Белоруссии выдал российской вакцине против коронавируса «Спутник V» регистрационное удостоверение. Это первое зарубежное удостоверение «Спутник V». Кроме того, сообщалось, что Казахстан начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 22 декабря.