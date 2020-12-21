Узбекских мигрантов будут прививать «Спутником V» перед приездом в Россию
В Узбекистане будут вакцинировать трудовых мигрантов, планирующих работать в России, государство заказало для этих нужд 1 млн доз вакцины «Спутник V», сообщил российский посол в Ташкенте Владимир Тюрденев в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года.
«Подписано соглашение о поставках 1 млн доз препарата для вакцинирования выезжающих на заработки в Россию трудовых мигрантов», — цитирует «Интерфакс» Тюрденева. По его словам, в 2021 г. планируется заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКороны».
В начале декабря глава Минпромторга Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины «Спутник V» для проведения исследований.
В целом свыше 50 государств уже выразили интерес к российской вакцине от коронавируса, сообщал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Сегодня он сообщил, что Минздрав Белоруссии выдал российской вакцине против коронавируса «Спутник V» регистрационное удостоверение. Это первое зарубежное удостоверение «Спутник V». Кроме того, сообщалось, что Казахстан начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 22 декабря.