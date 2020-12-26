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Песков: Путин сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда пройдет вакцинацию от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».

«Он сообщит сам», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что министерство одобрило использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет. Клинические испытания вакцины показали ее эффективность свыше 90% для пациентов старше 60 лет, сообщил позднее производитель препарата.

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Ранее Путин в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что привьется от коронавируса, как только это станет возможным для его возрастной группы. Президент отметил, что в настоящее время вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенного возраста, и до таких, как он, «вакцины пока не добрались». 

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных