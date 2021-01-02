Собянин заявил, что Москва приняла на себя основной удар пандемии
Москва приняла на себя главный удар пандемии коронавируса, заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Фрагмент опубликован на его странице во «ВКонтакте».
«Москва была не исключением, а наоборот, направлением главного удара пандемии, потому что самый большой город России, огромный хаб, перемещаются миллионы людей», — рассказал он.
Москва смогла выстоять в борьбе с коронавирусом, сконцентрировав огромные силы и ресурсы для оказания качественной медицинской помощи населению, добавил он. Собянин также поблагодарил медиков за работу и москвичей за сострадание и помощь близким.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.