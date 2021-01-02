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Собянин заявил, что Москва приняла на себя основной удар пандемии

Ведомости

Москва приняла на себя главный удар пандемии коронавируса, заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Фрагмент опубликован на его странице во «ВКонтакте».

«Москва была не исключением, а наоборот, направлением главного удара пандемии, потому что самый большой город России, огромный хаб, перемещаются миллионы людей», — рассказал он.

Москва смогла выстоять в борьбе с коронавирусом, сконцентрировав огромные силы и ресурсы для оказания качественной медицинской помощи населению, добавил он. Собянин также поблагодарил медиков за работу и москвичей за сострадание и помощь близким.

В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.

Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.

Ранее по теме: В России произвели 2 млн доз вакцины от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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