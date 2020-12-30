В России произвели 2 млн доз вакцины от коронавируса

«Произведено уже более 2 млн доз — это «Спутник V» — это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет обеспечивать ритмичную поставку в регионы нашей страны и, в том числе, начать отгрузки за рубеж», — сказал Мантуров.