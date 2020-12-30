В России произвели 2 млн доз вакцины от коронавируса
Более 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» произведено в России, до конца года в гражданский оборот поступит около 1 млн доз препарата, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».
«Произведено уже более 2 млн доз — это «Спутник V» — это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет обеспечивать ритмичную поставку в регионы нашей страны и, в том числе, начать отгрузки за рубеж», — сказал Мантуров.
Министр отметил, что недавно вакцина была поставлена в ближайшее зарубежье России и Аргентину.
29 декабря Минздрав Белоруссии сообщил, что страна получила партии вакцины «Спутник V» и начинает массовую вакцинацию от коронавируса.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.