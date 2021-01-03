В РФПИ заявили о готовности к совместным испытаниям вакцины с AstraZeneca на Украине
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать испытания совместной вакцины с компанией AstraZeneca на Украине, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».
«Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. Мы даже готовы начать клиническое испытание на Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник", поэтому мы всячески должны сотрудничать Украиной», — рассказал он.
В РФПИ уверены, что вакцины находятся вне политики, добавил Дмитриев.
Накануне политик Виктор Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в местный Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отказ в регистрации он назвал «преступным намерением властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса».
Позднее главный санитарный врач при министерстве здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев будет закупать только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний.
Украинские власти неоднократно отвергали возможность регистрации «Спутника V» в стране. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал эту вакцину «гибридным оружием против Украины».
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
По данным украинского Минздрава на 2 января, за сутки коронавирус выявили у 5038 жителей страны. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 328 171 человек. Умерли в результате COVID-19 18 731 пациентов.