Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Летом 2020 г. Минпросвещения заявило, что отказалось от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку. В сентябре Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения одобрил предложение не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.