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Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Ведомости

Минпросвещения отказалось вводить в России обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика»», – говорится в документе, который вступил в силу 4 января, уточняет ТАСС.

Обучающиеся также могут на добровольной основе сдать экзамены по литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому), информатике, родному языку и родной литературе.

Летом 2020 г. Минпросвещения заявило, что отказалось от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку. В сентябре Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения одобрил предложение не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.

Ранее по теме: Минпросвещения не будет вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных