Минпросвещения отказалось от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Минпросвещения отказалось вводить в России обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика»», – говорится в документе, который вступил в силу 4 января, уточняет ТАСС.
Обучающиеся также могут на добровольной основе сдать экзамены по литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому), информатике, родному языку и родной литературе.
Летом 2020 г. Минпросвещения заявило, что отказалось от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку. В сентябре Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения одобрил предложение не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.