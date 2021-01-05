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Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

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Правительство Великобритании приняло решение ввести национальный карантин и закрыть школы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время телеобращения к нации, передают «РИА Новости».

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью», – сказал Джонсон. Он отметил, что больницы в стране находятся под большим давлением.

Все школы Великобритании переходят на режим удаленной работы со вторника, их смогут посещать только дети представителей «ключевых» профессий – врачей, социальных работников, пожарных, полицейских. Граждане могут выйти на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома.

Сроки установления карантина, по словам Джонсона, зависят от дальнейшего распространения коронавируса. Ранее правительство Великобритании решило распространить ограничения из-за коронавируса на 75% территории страны с 31 декабря.

В середине декабря Великобритания сообщила об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран. Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за последние сутки выявили 55 157 новых случаев коронавируса, скончались 455 человек. Всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражений и 75 137 летальных исходов.

Ранее по теме: Эпидемиолог из Великобритании раскрыла опасность нового штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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