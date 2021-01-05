Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
Правительство Великобритании приняло решение ввести национальный карантин и закрыть школы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время телеобращения к нации, передают «РИА Новости».
«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью», – сказал Джонсон. Он отметил, что больницы в стране находятся под большим давлением.
Все школы Великобритании переходят на режим удаленной работы со вторника, их смогут посещать только дети представителей «ключевых» профессий – врачей, социальных работников, пожарных, полицейских. Граждане могут выйти на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома.
Сроки установления карантина, по словам Джонсона, зависят от дальнейшего распространения коронавируса. Ранее правительство Великобритании решило распространить ограничения из-за коронавируса на 75% территории страны с 31 декабря.
В середине декабря Великобритания сообщила об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран. Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за последние сутки выявили 55 157 новых случаев коронавируса, скончались 455 человек. Всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражений и 75 137 летальных исходов.