Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

В середине декабря Великобритания сообщила об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран. Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен.