Эпидемиолог из Великобритании раскрыла опасность нового штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании в декабре, наиболее распространен среди людей в возрасте от 10 до 19 лет, что влечет за собой дополнительные риски, например, рост смертности среди пожилых граждан, сообщила на своей странице в Twitter старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани, ссылаясь на результаты нового исследования.
«Его (нового штамма. – «Ведомости») распространенность наиболее высока среди испытуемых в возрасте 10-19 лет. Мы знаем, что передача вируса, которая начинается в более молодых возрастных группах, неизбежно распространяется на пожилых людей и в конечном итоге приводит к тяжелым заболеваниям и смерти», – предупредила она.
Гурдасани также рассказала, что новый штамм распространен среди детей до 9 лет. Он может приводить к более частому проявлению у молодых людей симптомов заболевания, чем SARS-CoV-2, добавила ученая, однако, по ее словам, подобное предположение пока нуждается в дополнительных доказательствах.
Это также не означает, что дети более восприимчивы к новому вирусу, подчеркнула эпидемиолог. Она пояснила, что наблюдаемая динамика распространения может объясняться также более частыми межличностными контактами среди молодежи, чем у представителей старшего поколения. В связи с этим ученая призвала закрыть школы, пока эпидемиологическая обстановка не улучшится.
Гурдасани добавила, что сейчас ситуация с коронавирусом в Великобритании «ужасающая». Однако она может стать еще хуже, если своевременно не предпринять меры, заявила эпидемиолог.
14 декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса, который премьер-министр Борис Джонсон назвал потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 28 декабря стало известно о случае нового варианта коронавируса в провинции Финляндии, пограничной с Россией.
В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией. В настоящий момент решение действует до 12 января. Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в Россию из Великобритании.
По данным на сайте правительства Великобритании, за сутки в стране коронавирус обнаружили у 54 990 человек. Общее число зараженных за время пандемии достигло 2 654 779. Умерли из-за COVID-19 75 024 человека. Из них 454 – за последние 24 часа.