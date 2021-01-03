Эпидемиолог из Великобритании раскрыла опасность нового штамма коронавируса

Это также не означает, что дети более восприимчивы к новому вирусу, подчеркнула эпидемиолог. Она пояснила, что наблюдаемая динамика распространения может объясняться также более частыми межличностными контактами среди молодежи, чем у представителей старшего поколения. В связи с этим ученая призвала закрыть школы, пока эпидемиологическая обстановка не улучшится.