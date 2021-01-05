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Россия сможет увеличить добычу нефти в феврале и марте

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Россия и Казахстан смогут увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно в феврале и марте, пишет ТАСС со ссылкой на результаты переговоров участников нефтяной сделки ОПЕК+.

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По данным источников, участники сделки согласовали параметры сокращения добычи в феврале и марте, оно составит 7,125 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут увеличить добычу благодаря тому, что Саудовская Аравия согласилась сократить собственную добычу дополнительно на аналогичный объем (75 тыс. баррелей в сутки).

«Этот компромисс позволяет России и Казахстану получить то, что они хотели — рост добычи. Все остальные тоже удовлетворены, поскольку в итоге предложение не вырастет», — пояснил один из источников агентства.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 г. на 500 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня The Wall Street Journal узнала, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса в вопросе роста добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, согласившись отложить существенное увеличение добычи участниками договоренностей.

Ранее по теме: Стоимость нефти Brent превысила $53 за баррель
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных