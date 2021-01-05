Россия сможет увеличить добычу нефти в феврале и марте

По данным источников, участники сделки согласовали параметры сокращения добычи в феврале и марте, оно составит 7,125 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут увеличить добычу благодаря тому, что Саудовская Аравия согласилась сократить собственную добычу дополнительно на аналогичный объем (75 тыс. баррелей в сутки).