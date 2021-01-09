В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 379 103. Умерли за день 470 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 61 381.
Вчера, 8 января, оперштаб сообщил о 23 652 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 4900 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7302 пациента, скончались 74 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3006), Подмосковье (+1184), Нижегородская (+443) и Ростовская (+395) области.
За сутки в России полностью выздоровели 23 680 человек. Общее число выздоровевших возросло до 2 754 809 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 88 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 21,8 млн случаев, Индии (свыше 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.