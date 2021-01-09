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В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 379 103. Умерли за день 470 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 61 381.

Вчера, 8 января, оперштаб сообщил о 23 652 новых случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 4900 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7302 пациента, скончались 74 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3006), Подмосковье (+1184), Нижегородская (+443) и Ростовская (+395) области.

За сутки в России полностью выздоровели 23 680 человек. Общее число выздоровевших возросло до 2 754 809 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 88 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 21,8 млн случаев, Индии (свыше 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

Ранее по теме: В России зафиксировали 23 652 случая коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных