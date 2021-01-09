В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 88 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 21,8 млн случаев, Индии (свыше 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.