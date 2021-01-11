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Гинцбург оценил вероятность обнаружения «российского» штамма коронавируса

Ведомости

В научном центре Гамалеи, где была разработана отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V», ожидают выявления в России уникальной мутации вируса, поскольку таковые уже обнаружены в меньших по размеру Великобритании, ЮАР и Бразилии, заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — сказал он «РИА Новости».

Гинцбург отметил, что пока в России не нашли собственного штамма, потому что здесь секвенируют гораздо меньше в сравнении с Великобританией образцов вирусов. Он добавил, что центр им. Гамалеи не получал образца британского штамма.

Ранее по теме: В России зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в конце декабря 2020 г. первого в России случая заражения британским штаммом коронавируса. По ее словам, таковой был выявлен у человека, прибывшего из Великобритании. У него не наблюдалось симптомов заболевания, он чувствовал себя нормально, сказала глава ведомства.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Эксперты полагают, что новый вариант распространяется быстрее предыдущего. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства.

Позже, 23 декабря, британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. Кроме того, вчера Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных