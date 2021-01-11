Ученые изобрели технологию уничтожения коронавируса с помощью радиации
Ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус, сообщила пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
Профессор УрФУ, руководитель научной лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники» Анатолий Зацепин пояснил, что молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках по всей длинне.
«Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — отметил ученый.
Также группа ученых разрабатывает методику лечения от коронавируса с помощью радиации. Зацепин подчеркнул, что мутации коронавируса не влияют на эффективность воздействия радиации. «Этот метод рассчитан не только для вирусов Covid-19, но и для других вирусов, в частности, для его мутаций. Как физики мы разрабатываем и анализируем механизмы радиационного воздействия на микроуровне, а биологи и медики помогают понять, как это влияет на организм человека в целом», — рассказал ученый.